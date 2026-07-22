كاراكاس في 22 يوليو/وام/ أكدت فنزويلا وفاة ثلاثة أشخاص جراء الإصابة بفيروس "هانتا" في ولاية "أنزواتيجي" شرقي البلاد،

، لكنها شددت على عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر .

وقالت وزارة الصحة الفنزويلية إن فيروس "هانتا" يشتبه أيضا في تسببه بوفاة اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية بولاية "باريناس "جنوب غربي البلاد، ولا تزال هاتان الحالتان قيد التحقيق، ولم يتم ربطهما بالوفيات الثلاث في ولاية "أنزواتيجي" التي تبعد نحو 655 كيلومترا .

ووصفت الوزارة الوفيات في "أنزواتيجي" و"باريناس" بأنها حوادث منفصلة لا تمثل خطرا على المجتمع بشكل عام، لكنها أضافت أنه سيتم إرسال عاملين في مجال الصحة إلى الولايتين المتضررتين لضمان الأمن الصحي لجميع الفنزويليين.

-خلا-