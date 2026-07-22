طوكيو في 22 يوليو /وام/ قفز إجمالي قيمة ​الصادرات اليابانية بنسبة 19.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو الماضي ، متجاوزا متوسط توقعات السوق البالغة 18.6 بالمائة، وذلك بعد ارتفاع 16.8 بالمائة في مايو .

و أظهرت ⁠بيانات حكومية صدرت اليوم ، ارتفاع صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي في يونيو، مدفوعة بضعف الين والطلب القوي الناتج عن مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من اضطرابات الإمدادت بسبب أحداث الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 13 بالمائة عنها قبل ‌عام، ⁠بينما زادت الشحنات إلى الصين 17.6 بالمائة.

وقفزت الواردات بنسبة 25.4 بالمئة ‌في يونيو عن الفترة المماثلة من العام ⁠الماضي، مقابل توقعات السوق ​البالغة 21 بالمئة، بعد أن ⁠أدت اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد ⁠في أسعار النفط الخام ومشتقاته.

ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة ⁠406.9 مليار ين (2.49 مليار دولار) في يونيو، مقارنة بتوقعات عجز بلغت 120 مليار ين.

-خلا-