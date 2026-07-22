الين يستقر قرب أدنى مستوى له منذ أربعة عقود

طوكيو في 22 يوليو /وام/ استقر الين اليوم قرب أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود مع صعود الدولار في ظل ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أثار قلق المتعاملين من احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف.

وبلغ الين خلال تعاملات نيويورك أمس 163.24 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر 1986، واستقر عند 163.21 في وقت ​مبكراليوم من الجلسة الآسيوية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع خلال الليل، مما دفع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون 1.14 دولار بقليل، واستمر في الحفاظ على

مكاسبه مع بدء القوات الأمريكية الضربات الجوية على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1401 دولار، في حين تمسك الدولار الأسترالي ⁠بمستوى 70 سنتا، واستقر الدولار النيوزيلندي عند ​مستوى الدعم فوق متوسطه المتحرك لمئتي ⁠يوم بقليل عند 0.5825 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون متوسطه المتحرك ⁠لمئتي يوم عند 1.3385 دولار، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون كيف يخطط وزير المالية البريطاني ⁠الجديد جون هيلي تمويل الإنفاق.

-خلا-