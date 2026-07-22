عواصم في 22 يوليو/وام/ ارتفع ⁠سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء

، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن ​توقعات أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4113.73 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ‌10 ⁠يوليو . وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4119.1 دولار.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 59.82 دولار للأوقية، وصعد ​سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1655.61 دولار، وزاد ⁠سعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1302.25 دولار.

-خلا-