كراكاس في 22 يوليو /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلاً ، بحسب خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية .

واستقر عدد المصابين عند 16740، وفقا لإحصائية رسمية .

وفي "لا غوايرا"، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات موقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

وبحسب التقديرات الرسمية، تحتاج البلاد إلى نحو 25 ألف منزل لإيواء مَن فقدوا منازلهم جراء الزلزالين، وتعهّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الاثنين إنجاز 4000 منزل للمتضررين بحلول ديسمبر القادم.

-خلا-