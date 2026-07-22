"تريندز جلوبال" و"جامعة ليوا" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثيّ

أبوظبي في 22 يوليو/ وام/ وقّع "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة ليوا، بهدف توطيد أواصر الشراكة البحثية بين الجانبين وتوسيع نطاق التعاون المعرفي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقّع المذكرة، الباحث الرئيسي عوض محمد البريكي، مدير عام تريندز جلوبال، والأستاذ الدكتور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، وذلك في إطار سعي الجانبين إلى دعم البحوث الأصيلة المبنية على الأدلة والوقائع، وتوظيفها لخدمة المجتمع ومساندة صُنّاع السياسات.

ويتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في إجراء بحوثٍ مشتركةٍ تتناول القضايا المواكبة والمستقبلية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل الإصدارات العلمية، والاشتراك في نشر التقارير البحثية، فضلاً عن تعزيز شبكات التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين.

وقال عوض البريكي، إن الشراكة مع جامعة ليوا تؤكد حرص تريندز على بناء جسور تعاون بحثي رصين مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، إيماناً منا بأن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لإنتاج معرفة أصيلة وموثوقة تخدم المجتمع وتعزّز التنمية المعرفية، معربًا عن تطلعه إلى تفعيل مسارات نوعية للتبادل البحثي والأكاديمي بما يعزز حضور الطرفين على الساحتين المحلية والدولية.

من جانبه أوضح البروفيسور محمد محجوب ضياف، أنّ هذه المذكرة تمثل خطوةً إستراتيجيةً تنسجم مع رؤية الجامعة في دعم وتعزيز البحث العلمي وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار، لافتا إلى أن التعاون مع مؤسسات بحثية رائدة يسهم في تبادل المعرفة البنّاءة، وفي إنتاج بحوث نوعية تسدّ الفجوات العلمية وتواكب التوجهات المستقبلية، بما يعزز مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع وصناعة المعرفة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

وأكد أهمية الشراكة مع مجموعة تريندز كونها مؤسسة بحثية وفكرية تتماشى في توجهاتها مع جامعة ليوا، ومن خلال هذا التعاون سيتم العمل على وضع خطط مشتركة لإطلاق مبادرات بحثية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتمكين الباحثين والطلبة من المشاركة في مشاريع علمية تسهم في إيجاد وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية.