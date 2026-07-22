الظفرة في 22 يوليو/ وام/ توجت الدورة الثانية والعشرون من فعاليات "ليوا للرطب"، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بمسابقة مزاينة رطب "الزاملي"، وذلك وسط إقبال كبير وتنافس مستمر بين المزارعين لإبراز أجود الأصناف التي تجود بها مزارع الدولة في موسم الرطب.

وسلم سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، يرافقه محمد خلفان آل علي، مدير الشؤون الحكومية في مجموعة أغذية (راعي الشوط)، الدروع للفائزين، بحضور عدد من المسؤولين والمزارعين وعشاق التراث.

ورصدت اللجنة المنظمة لمسابقة "الزاملي" 15 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 397 ألف درهم، برعاية من شركة الفوعة التابعة لـ "مجموعة أغذية"، حيث أسفرت المنافسات عن تصدُّر حمد قماد راشد محمد المنصوري للمسابقة وحلوله في المركز الأول، وجاء صلهام حرموص سعيد المزروعي في المركز الثاني، بينما حصد حميد محمد مبارك جروان الشامسي المركز الثالث.

وتواصل فعاليات "ليوا للرطب" استقبال زوارها في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة لغاية 23 يوليو الجاري، متضمنةً سلسلة من المسابقات التراثية والفعاليات الداعمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في حماية الموروث الوطني وتعزيز الاستدامة الزراعية في الدولة.