الظفرة في 22 يوليو/ وام/ تواصل بلدية منطقة الظفرة، من خلال التواجد البلدي، تنفيذ سلسلة من المبادرات والفعاليات التفاعلية ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعريف بخدمات البلدية ومبادراتها، بما يسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية.

وشهد جناح التواجد البلدي خلال الفترة الماضية إقبالاً واسعاً من زوار المهرجان، حيث نُظمت لقاءات مجتمعية استهدفت مختلف فئات المجتمع، شملت الأسر، وكبار المواطنين، والشباب، والأطفال، وأصحاب الهمم، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم.

وتضمن البرنامج عدداً من الأنشطة التراثية والتوعوية والتفاعلية، من بينها مسابقات تراثية، وورش للأطفال، والمختبر التفاعلي، إلى جانب فعاليات تعريفية بخدمات البلدية في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، والمحافظة على المظهر الحضاري.

وأكدت البلدية أن مشاركتها في المهرجان تأتي انطلاقاً من حرصها على التواجد بالقرب من أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الوطنية والتراثية، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ مفهوم المشاركة المجتمعية، ويعكس التزامها بتقديم خدماتها والتفاعل مع الجمهور في بيئة تجمع بين التراث والأصالة.