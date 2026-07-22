غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في لواندا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري

دبي في 22 يوليو/ وام/ افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها في العاصمة الأنغولية لواندا بهدف تعزيز نمو التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وأنغولا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغرفة لتوسيع آفاق العمل المشترك بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق الأفريقية بشكل عام، حيث يشكل مكتب لواندا ثامن مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في القارة الأفريقية.

شارك في افتتاح المكتب، سعادة سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، ومجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأنغوليين.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، بهذه المناسبة، إن افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا يجسد التزام الغرف الراسخ بتطوير مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في أنغولا، متطلعا قدماً إلى استكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الثنائية، بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية البينية، ويدعم المستهدفات الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال وبوابة رئيسية للتوسع نحو الأسواق الواعدة.

ويأتي افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في لواندا، في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية البينية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 11.6 مليار درهم خلال عام 2025 بنسبة نمو قدرها 47.5% بالمقارنة مع عام 2024.

وبحلول نهاية مارس 2026، بلغ عدد الشركات الأنغولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 87 شركة.

وسيتعاون المكتب التمثيلي الجديد مع مجتمع الأعمال في أنغولا، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص.

وسيروّج أيضاً للمقومات التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، عدا عن توفير معلومات قيّمة تساعد الشركات الأنغولية على ترسيخ حضورها في الإمارة والانطلاق منها للتوسع على الصعيد الدولي.

وسيساهم المكتب في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع نحو السوق الأنغولية؛ وذلك من خلال تقديم رؤى متخصصة حول السوق، وتحديد الفرص التجارية والاستثمارية المهمة، وربط تلك الشركات بشركاء محليين موثوقين بما يضمن سهولة دخول السوق وتحقيق نمو ناجح ومستدام لأعمالها.

ويندرج افتتاح المكتب التمثيلي في لواندا ضمن إطار مبادرة دبي جلوبال الهادفة لإنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول العام 2030.

وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم توسع الشركات المحلية في 30 سوقاً ذات أولوية حول العالم.