دبي في 22 يوليو/ وام/ أحرز منتخب الإمارات للشراع الحديث، الميدالية البرونزية في بطولة إسطنبول الدولية، عبر اللاعبة كارولينا باجاك ضمن منافسات فئة "أوبتمست"، وذلك في البطولة التي استضافتها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 178 لاعباً ولاعبة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، المنتخب بهذا التتويج، مؤكداً أنه يعكس التطور المتواصل في مستوى اللاعبين، والاستفادة الفنية التي تحققت من المعسكر التدريبي.

وأضاف أن النتيجة تؤكد نجاح برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التابعة لوزارة الرياضة، في القيام بمهامها.