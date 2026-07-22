عمّان في 22 يوليو/ وام/ أحرز منتخبنا الوطني للجودو، 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، خلال افتتاح مشاركته بالبطولة العربية للناشئين المقامة حاليا بالعاصمة الأردنية عمّان.

وحقق اللاعب بطي أحمد الهاشمي ذهبية تحت 60 كجم بفوزه في النهائي على لاعب الأردن محمد معاذ، وجاءت الذهبية الثانية للاعب صقر بدر العتيبي في وزن تحت 66 كجم بفوزه على اللاعب الكويتي مشاري مرزوق، بينما كانت الذهبية الثالثة للاعب يوسف العوض بعد تفوقه في نهائي وزن تحت 81 كجم، على منافسه الكويتي موسى الضعيان.

وأسفرت منافسات وزن 50 كجم عن فوز لاعب منتخبنا الوطني مانع الزعابي بالفضية بعد نزال قوي مع لاعب المنتخب الكويتي عبد الجليل الشمري، كما فاز اللاعب حمدان المازمي بفضية وزن 73 كجم، بعد خوضه النهائي أمام الكويتي راشد فرس، بينما شهدت منافسات وزن 55 و50 و66 كجم فوز منتخبنا الوطني بثلاث برونزيات للاعبين مسعود المسماري ومحمد المازمي، وأنس اليماحي.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن فوز منتخبنا الوطني بـ 8 ميداليات في افتتاح البطولة العربية يحمل مؤشرات مهمة على نجاح إستراتيجية الاتحاد في تبني البرامج التي تستهدف تأسيس أجيال من الأبطال الواعدين، وتمكينهم من المهارات والقدرات التنافسية، لرفع علم دولة الإمارات في البطولات الخارجية.