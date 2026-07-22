"ريدنغتون" تتولى توزيع منصة "أون ديماند" التابعة لـ AIREV الإماراتية في الشرق الأوسط وأفريقيا

أبوظبي في 22 يوليو/ وام/ أعلنت شركة AIREV، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها والمطوّرة لمنصة الذكاء الاصطناعي المستقلة "أون ديماند" OnDemand، توقيع اتفاقية توزيع مع شركة ريدنغتون الخليج، يتم بموجبها تعيين ريدنغتون موزعاً معتمداً للمنصة دول الخليج العربي، بالإضافة إلى جميع الأسواق الأفريقية.

وتُعد ريدنغتون من أكبر شركات توزيع التكنولوجيا في العالم، حيث بلغت إيراداتها المجمعة نحو 13.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، فيما حققت عملياتها في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إيرادات بلغت 5.7 مليار دولار خلال العام الماضي.

ومن خلال هذه الشراكة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة "إنتل" يجري دمج بنية متكاملة تضم عتاداً حاسوبياً متقدماً ومحسّناً للذكاء الاصطناعي، وبرمجيات ذكاء اصطناعي جاهزة للامتثال لمتطلبات السيادة الرقمية، إلى جانب واحدة من أكثر شبكات التوزيع رسوخاً في المنطقة، ضمن قناة موحدة لخدمة العملاء من المؤسسات.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى ريدنغتون تسويق وبيع وتوزيع نسخة OnDemand Enterprise عبر ثلاثة نماذج تشغيل مختلفة تشمل البرمجيات المستقلة، والاستضافة الذاتية، والاستضافة السحابية، إلى جانب خدمات التنفيذ والتكامل، وتطوير الوكلاء الذكيين المخصصين، والدعم الفني متعدد المستويات وذلك من خلال قنوات الشركاء.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة AIREV، إن طموح دولة الإمارات لا يقتصر على تطوير التقنيات والمنصات المتقدمة محلياً، بل يمتد إلى توظيفها لدى أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، إذ توفر شبكة ريدنغتون للذكاء الاصطناعي المطوّر في الإمارات بنية توزيع عالمية لا تتاح إلا لعدد محدود جداً من شركات البرمجيات حول العالم، ما يتيح لـAIREV التوسع بكفاءة واستدامة في أسواق جديدة.

وقد أُبرمت الاتفاقية بالتعاون مع شركة إنتل، التي يجمعها شراكة قائمة مع AIREV في مجال تحسين أداء برمجيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى علاقتها الطويلة مع ريدنغتون ضمن منظومة قنوات التوزيع العالمية.

ومن خلال الاتفاقية، ستتولى AIREV تدريب واعتماد شركاء التوزيع التابعين لريدنغتون، إلى جانب توفير برامج مشتركة لتطوير الأسواق وآليات لحماية فرص الأعمال المسجلة، بهدف تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة.

كما تفتح الشراكة الباب أمام نشر حلول الذكاء الاصطناعي على الأجهزة مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة.

وقد جرى تحسينها للعمل بكفاءة على معالجات Intel® Core™ Ultra Series 3، بما يتيح تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محلياً على أجهزة المستخدمين، بما يعزز الأداء والاستجابة ويحافظ على خصوصية البيانات.

وتحظى هذه البنية التقنية بأهمية خاصة لدى الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للتنظيم والمؤسسات العاملة في الأسواق التي تفرض متطلبات صارمة تتعلق بسيادة البيانات وحمايتها، وهي فئة تمثل جزءاً كبيراً من قاعدة عملاء ريدنغتون الحاليين.

من جانبه، قال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AIREV، إن ريدنغتون تمنحنا القدرة على الوصول إلى نطاق واسع من الأسواق والعملاء، فيما جمعتنا إنتل ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الرقائق الإلكترونية والبرمجيات وقناة توزيع تخدم مختلف الأسواق، من منطقة الخليج إلى القارة الأفريقية بأكملها.

بدوره، قال سايانتان ديف، الرئيس العالمي لمجموعة حلول البرمجيات في ريدينغتون، إن المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي ستُقاس بقدرة المؤسسات على التنفيذ وتحقيق النتائج، لا بمجرد التجربة والاستكشاف، فالمؤسسات اليوم تبحث عن منصات ذكاء اصطناعي تنسجم بسلاسة مع بنيتها التحتية القائمة، وأطر الحوكمة المعمول بها، ومتطلباتها التنظيمية والتشريعية.

وأضاف أنه من خلال إتاحة منصة AIREV السيادية للذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة شركاء ريدينغتون من مزوّدي البرمجيات المستقلين (ISVs)، تمكّن ريدينغتون العملاء من تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بثقة أكبر، مستندين إلى تقنيات موثوقة، وخبرات محلية راسخة، وشبكة توزيع صُمّمت خصيصاً لتوسيع نطاق الابتكار ودعم نموه في الأسواق الناشئة.