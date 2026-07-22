برنامج "سدرة المعرفة" يرسخ الهوية الوطنية ويطلق رحلة جديدة لصناعة جيل قارئ ومبدع

دبي في 22 يوليو/ وام/ أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برنامج «سدرة المعرفة» تحت شعار «حيث تبدأ القراءة ويزدهر الإبداع»، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأطفال واليافعين وتعزيز حقهم في الهوية والثقافة الوطنية من خلال مبادرات معرفية وإبداعية متكاملة تنمي المهارات اللغوية والفكرية، وتغرس قيم الانتماء والاعتزاز باللغة العربية.

واستهل البرنامج أولى جلساته بقراءة كتابي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، «من يشبهك يا أمي» و«علمتني الحياة»، لما يحمله الكتابان من قيم إنسانية ووطنية وتجارب ملهمة.

وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاستثمار في القراءة هو استثمار في مستقبل الإنسان، وأن بناء أجيال تمتلك المعرفة والوعي والقدرة على التفكير والإبداع يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية التي تنتهجها دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وصانع المستقبل.

وأوضح أن الشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في برنامج «سدرة المعرفة» تعكس تكامل الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة القراءة منذ المراحل المبكرة، وتعزيز ارتباط الأطفال واليافعين بلغتهم العربية وهويتهم الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة.

ويتضمن البرنامج ثلاث مبادرات رئيسية هي «مجلس السدرة» الذي يجمع الأطفال واليافعين مع الأدباء والمبدعين في جلسات قرائية وحوارية، و«مسابقات السدرة» التي تشمل مسابقات «اقرأ» و«اكتب» و«اقصد» لاكتشاف المواهب الأدبية وتشجيع القراءة والكتابة والشعر باللغة العربية، إضافة إلى «مكتبة السدرة» الهادفة إلى توفير بيئة معرفية داعمة للقراءة وإثراء المحتوى الموجه للأطفال واليافعين وإبراز إنتاجهم الثقافي.

واستضافت مكتبة محمد بن راشد في دبي أولى جلسات «مجلس السدرة»، حيث ناقش الأطفال من عمر 7 إلى 11 عاماً قصة «من يشبهك يا أمي» التي تستلهم طفولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيم الأمومة والرحمة، فيما تناول اليافعون من عمر 12 إلى 18 عاماً كتاب «علمتني الحياة» الذي يقدم خلاصة ستة عقود من التجارب في القيادة والسياسة والحياة، وما يتضمنه من رؤى ودروس في الإدارة وبناء الأوطان وصناعة المستقبل.

وشهدت الفعالية تكريم الفائزين في تحدي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الصيفي للقراءة لعام 2025، إلى جانب الإعلان عن إطلاق مسابقة «اقرأ» ضمن مسابقات السدرة.

وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن البرنامج يمثل جسراً للمعرفة يصل الطفل بلغته وهويته، مؤكدة أن القراءة تؤدي دوراً محورياً في تنمية القدرات الذهنية واللغوية والإبداعية للأطفال، وتسهم في غرس القيم وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضافت أن اختيار كتابي «من يشبهك يا أمي» و«علمتني الحياة» جاء لما يزخران به من قيم إنسانية ووطنية ودروس ملهمة تقدم بأسلوب بسيط وصادق، داعية الأسر والأطفال إلى المشاركة في البرنامج والاستفادة من فعالياته لترسيخ علاقتهم باللغة العربية وهويتهم الثقافية.