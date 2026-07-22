إقبال كبيرعلى فعاليات المواي تاي والكيك بوكسينج في مهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 22 يوليو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج استقطاب أكثر من 500 مشارك أسبوعيا في فعالياته بمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، المقام حاليا حتى أغسطس المقبل بالوثبة، من خلال التنوع الكبير في الأنشطة الرياضية والتفاعلية.

وأوضح الاتحاد أن الزائرين لمنصته من الطلبة بمختلف الأعمار، يشاركون في التجارب التدريبية والعروض التعريفية بإشراف مدربين متخصصين، للتعرف إلى أساسيات المواي تاي والكيك بوكسينج، وتطوير مهاراتهم الفنية في بيئة آمنة ومحفزة.

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المشاركة في المهرجان تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الممارسين لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، وتعزيز حضورهما المجتمعي، من خلال المبادرات التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية.

وأشار إلى أن المشاركة توفر للزوار تجربة رياضية مميزة تجمع بين التعريف بالمهارات الأساسية للرياضتين، والتوعية بأهمية النشاط البدني، تماشيا مع أهداف المهرجان لاستثمار الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات، وتنمية وتطوير القدرات.