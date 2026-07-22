"راكز" و"فزعة" تطلقان مزايا حصرية لموظفي الشركات المسجلة لديها

رأس الخيمة في 22 يوليو / وام / أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، اتفاقية تعاون مع برنامج "فزعة"، تتيح للعملاء وموظفي الشركات العاملة، ضمن مجتمع أعمال "راكز" الحصول على عضوية "فزعة" والاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والخصومات والخدمات المتميزة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب التعاون، سيتمكن الموظفون المؤهلون في الشركات المسجلة لدى "راكز" من الاشتراك، عبر "راكز"، في فئات عضوية فزعة الفضية والذهبية والبلاتينية، التي تتيح جميعها مجموعة واسعة من المزايا والخدمات في مجالات تشمل الرعاية الصحية وخدمات السيارات والصحة والجمال والمطاعم والأثاث والعقارات وتأجير السيارات.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لراكز، ياسر عبد الله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في "راكز"، وأحمد محمد بوهارون مدير عام "فزعة".

ويعكس التعاون جهود "راكز" المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المضافة المتاحة لمجتمع أعمالها، ودعم الشركات عبر تقديم خدمات تتجاوز متطلبات الترخيص والعمليات التشغيلية الأساسية، وستقوم "راكز" بموجب الاتفاقية بتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار عضويات فزعة للموظفين المستحقين، مما يمنح المتعاملين وسيلة إضافية لدعم كوادرهم الوظيفية من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة لشركاء فزعة.

وقال رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" : إن دورنا لا يقتصر على تمكين الشركات من تأسيس وإدارة أعمالها فحسب، بل نسعى باستمرار للبحث عن طرق عملية لإضافة قيمة ملموسة لرحلتهم وتعزيز تجربتهم الشاملة ضمن منظومة "راكز"؛ ومن خلال تعاوننا مع فزعة، سيتمكن موظفو الشركات في مجتمع أعمالنا من الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات اليومية التي تدعم احتياجاتهم وتعزز جودة حياتهم.

وأكد أحمد محمد بوهارون مدير عام "فزعة"، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتعزيز جودة حياة الموظفين من خلال توفير مزايا وخدمات عملية تلبي احتياجاتهم اليومية، مشيرا إلى أن الشراكات الاستراتيجية هي الركيزة الأساسية لخلق قيمة مستدامة، وتتمثل رسالة "فزعة" في الارتقاء بجودة الحياة عبر منظومة متكاملة من المزايا والخدمات التي تخدم الأفراد والأسر والمؤسسات.

ومن خلال الاتفاقية سيتمكن موظفو الشركات المسجلة لدى "راكز" من الاستفادة من شبكة واسعة من العروض والخصومات والخدمات الحصرية في قطاعات متعددة وتشمل الرعاية الصحية والتجزئة والضيافة والتنقل والتعليم والترفيه وغيرها.

ويأتي التعاون ليدعم الرؤية الشاملة لراكز والمتمثلة في بناء بيئة أعمال متكاملة ومحفزة تتيح للشركات وكوادرها البشرية النمو والازدهار.