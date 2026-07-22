الظفرة في 22 يوليو / وام / يحتفي مهرجان ليوا للرطب بفاكهة المانجو، تزامناً مع اليوم العالمي للمانجو، وذلك تجسيداً للاهتمام المتزايد بتنوع الإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها.

وعبر مسابقتين مخصصتين لشوطي المانجو (المنوع والمحلي)، خصصت هيئة أبوظبي للتراث 20 جائزة قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 234 ألف درهم، بواقع 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لكل فئة، تتنافس عليها أجود أصناف المانجو المزروعة في مزارع الدولة.

وبدأ المهرجان اليوم استلام مشاركات المزارعين المتميزين في مسابقتي المانجو، حيث باشرت لجان التحكيم التقييم تمهيداً لإعلان نتائج هذه المنافسات القوية مساء يوم غد الخميس على مسرح ليوا للرطب بمنطقة الظفرة ضمن فعاليات الدورة 22 من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط العامة والمواصفات للمشاركة في مسابقة المانجو، شملت أن يكون المحصول من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2026، وأن يكون من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، وغيرها من الشروط والمعايير ومنها: ألا يقل وزن الصنف الواحد عن 10 كيلوجرامات تُوضع في "مخرافة"، مع ضرورة خلو المحاصيل من الإصابات والعيوب الظاهرة، وأن يكون الحجم مناسباً وخالياً من الثمار غير مكتملة النضج.

ولا يقتصر هذا الحدث السنوي على المانجو فحسب، بل يمتد ليحتفي بالرطب وفواكه الموسم المتنوعة من خلال 7 مسابقات تشمل الليمون والتين وسلة فواكه الدار والمزرعة النموذجية وغيرها، ليظل ليوا للرطب الملتقى التراثي والزراعي الأبرز الذي يعزز الاستدامة، ويكافئ عطاء المزارعين، ويبرز خيرات أرض الإمارات المعطاءة.