مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية يناقش خطط وبرامج النصف الثاني من العام الحالي

عجمان في 22 يوليو / وام / اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية جملة من القرارات والتوصيات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني، وتطوير الآليات الإدارية والميدانية لتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب توسيع مظلة المستفيدين من المشاريع التنموية والإغاثية القادمة خلال النصف الثاني من عام 2026.

جاء ذلك خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري الذي عقد في المقر الرئيسي بإمارة عجمان برئاسة سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس المجلس، وبحضور سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط وبرامج النصف الثاني من عام 2026، وتقارير الأداء المتميزة للحملات الموسمية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام، حيث اطلع على حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها "حملة شهر رمضان المبارك" في دعم مئات الآلاف من الأسر المتعففة، وناقش النتائج الإيجابية لـ "حملة عيد الأضحى المبارك"، مشيداً بحسن التنظيم وسلاسة توزيع الأضاحي، بالإضافة إلى متابعة إنجازات "الحملة الصحية" لتقديم الدعم الطبي للفئات المعوزة، وتطورات "حملة الصيف" لتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين والمستفيدين في المواقع المختلفة.

ورفع سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، في مستهل الاجتماع، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر للعمل الإنساني، مؤكداً أن رؤية دولة الإمارات تشكل خارطة طريق لتمكين المؤسسات الخيرية من أداء رسالتها بكفاءة عالية داخل الدولة وخارجها، وأوضح أن الإنجازات المتلاحقة تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بجعل العمل الخيري منهج حياة يحفظ كرامة الإنسان.

وأعرب عن شكره للمحسنين والمحسنات الذين يمثلون الشريك الأساسي في كل إنجاز، وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير الإستراتيجيات الخيرية لتواكب تطلعات المستقبل وتضمن استدامة المشاريع التي تلبي الاحتياجات الملحة.

وأكد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة أن الاجتماع يمثل محطة جديدة لتقييم الأداء ومراجعة الخطط بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة، لافتاً إلى أن الحملات الموسمية أثبتت كفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ نتيجة لتضافر جهود فرق العمل والشركاء وبدعم أهل الإحسان.

وأشار الخاجة إلى مضي الهيئة في تعزيز شراكاتها وتوظيف الحلول الرقمية الذكية لتسهيل عمليات التبرع والوصول إلى المستحقين بدقة وسرعة، مؤكداً أن التقارير التي تم عرضها تعكس النمو المستمر في حجم العمليات الخيرية وتوسع النطاق الجغرافي للمشاريع.