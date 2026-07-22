شرطة دبي تواصل مبادرة "ظلاً وأجراً" لتعزيز صحة وسلامة العمال

دبي في 22 يوليو / وام / واصل مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي تنفيذ مبادرة "ظلاً وأجراً" للأسبوع الخامس على التوالي، والتي استفاد منها أكثر من 800 عامل في منطقة ميدان ند الشبا، من خلال توزيع وجبات غذائية ومظلات، وتقديم التوعية الصحية والوقائية، في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

ونُفذت المبادرة بالتعاون مع عدد من الإدارات العامة في شرطة دبي، وشملت توعية العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتقديم إرشادات صحية تسهم في الحفاظ على سلامتهم، تزامناً مع تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن تنفيذ المبادرة يأتي في سياق حرص شرطة دبي على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن استمرارها يعكس نجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة من العمال، مشيرة إلى أن تكامل جهود شرطة دبي وشركائها يجسد نموذجاً رائداً في العمل المجتمعي.

وأعرب العمال عن تقديرهم للمبادرة، مؤكدين أنها تعكس اهتمام دولة الإمارات بتوفير بيئة عمل آمنة وصون كرامة الإنسان.