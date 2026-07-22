الشارقة في 22 يوليو / وام / اختتم مجلس شباب دائرة الطيران المدني بالشارقة، بالتعاون مع مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات التابع للدائرة، الدورة الأولى من البرنامج التعريفي بقطاع الطيران، بمشاركة 20 طالبا وطالبة، ضمن برنامج يستهدف تدريب 60 مشاركا عبر ثلاث دورات متخصصة.

واستمرت الدورة خمسة أيام، تلقى خلالها المشاركون معارف ومهارات أساسية حول قطاع الطيران، وتعرفوا إلى أبرز مجالاته وفرصه المهنية من خلال محاضرات نظرية وزيارات ميدانية، مكّنتهم من الاطلاع على العمليات التشغيلية، بما عزز فهمهم للجوانب التطبيقية لهذا القطاع.

ويأتي البرنامج تنفيذا لإحدى توصيات الحلقة الشبابية "تمكين الشباب في قطاع الطيران"، التي نظمها مجلس شباب الطيران المدني بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، في أبريل الماضي، بهدف تعريف الطلبة بفرص القطاع، وتنمية اهتمامهم بتخصصاته، والإسهام في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لدعم مستقبل صناعة الطيران.

وجرى إعداد البرنامج بالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من الجامعات، حيث تم اختيار المشاركين وفق معايير محددة تضمن استقطاب الطلبة المهتمين بقطاع الطيران.

ويتضمن البرنامج ثلاث دورات تدريبية، بواقع 20 مشاركًا في كل دورة، تستمر كل منها خمسة أيام، وبعد اختتام الدورة الأولى المخصصة لطلبة المدارس، تتواصل فعاليات البرنامج حتى نهاية أغسطس المقبل بتنظيم دورتين تستهدفان طلبة جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا.

ويشتمل البرنامج على محاور تدريبية متخصصة تشمل التعريف بقطاع الطيران، وأجهزة المحاكاة، وعمليات الطيران، ومبادئ سلامة الطائرات، إلى جانب تطبيقات عملية وزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات العاملة في القطاع، من بينها العربية للطيران، وقسم الإنقاذ والإطفاء في مطار الشارقة الدولي، بما يسهم في تعريف الطلبة بطبيعة العمل والتخصصات المرتبطة بقطاع الطيران.