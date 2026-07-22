الإمارات والهند تعقدان الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي

نيودلهي في 22 يوليو / وام / عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القنصلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين؛ حيث ترأس وفد دولة الإمارات سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأست وفد جمهورية الهند سعادة سريبريا رانجاناثان، وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج.

وفي بداية اللقاء، نقل سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح أعمال الاجتماع، وبدوام التقدم والازدهار لجمهورية الهند وشعبها الصديق.

كما أوضح سعادته أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة وشاملة، شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، مضيفا أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتحقيق التنمية والازدهار للبلدين، وأن الروابط الإنسانية بين الشعبين ستظل إحدى الركائز الرئيسية للعلاقات الثنائية؛ إذ يُعد المجتمع الهندي جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، فيما يتزايد عدد مواطني الدولة الذين يزورون جمهورية الهند للسياحة أو الدراسة أو العلاج.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما تحقق من تقدم منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة القنصلية المشتركة التي استضافتها أبوظبي، وبحثا سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات القنصلية، بما في ذلك تطوير الخدمات القنصلية، وتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم جهود التحول الرقمي، لا سيّما في مجال التحقق من المؤهلات الأكاديمية.

كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتواصل والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون الثنائي في المجال القنصلي، ويواكب تطلعات مواطني البلدين ويعزز جودة الخدمات القنصلية المقدمة لهم.