"الأعلى للأمومة والطفولة" يكرّم الفائزين في تحديه الصيفي للقراءة 2025

دبي في 22 يوليو / وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كرّم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، اليوم، عقب إطلاقه برنامج "سدرة المعرفة"، الفائزين في تحدي المجلس الصيفي للقراءة لعام 2025.

وأكد سعيد العامري، رئيس قسم الطفولة في المجلس، خلال الحفل الذي أقيم في مكتبة محمد بن راشد في دبي، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس على ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأطفال، وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، انطلاقاً من الإيمان بأن القراءة تمثل أساس بناء الإنسان، وأن إعداد جيل قارئ يعد استثماراً حقيقياً في مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن انطلاق البرنامج من مكتبة محمد بن راشد، يأتي في ظل ما تمثله المكتبة من صرح ثقافي يحتضن المعرفة والقراءة.

وشهدت الفعالية الإعلان رسميا عن إطلاق مسابقات "سدرة المعرفة"، وتكريم الفائزين في تحدي المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الصيفي للقراءة لعام 2025، بحضور الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، وسعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

وعبر عدد من الأطفال الفائزين في "تحدي القراءة الصيفي" عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج وبالتكريم الذي نالوه؛ إذ أكدت علياء خميس الكندي، أن فوزها جاء بعد قراءتها العديد من القصص وتلخيصها واجتياز المقابلات، في حين قالت عائشة أحمد الشامسي، إن المنافسة لم تكن سهلة، لكنها شكلت دافعاً لها لمواصلة القراءة وتحقيق طموحها بأن تكون فتاة إماراتية ناجحة ترفع اسم الدولة في المحافل المختلفة، وأوضح عيسى عبدالله المازمي، الفائز في تحدي القراءة العربي والحاصل على المركز الخامس على مستوى الدولة، أن مثل هذه المبادرات تشجع الأطفال على التمسك باللغة العربية والإقبال على القراءة، مشيراً إلى أنه قرأ أكثر من 150 كتاباً، وأن المشاركة في تحديات المجلس أضافت إلى رصيده المعرفي الكثير من الكتب والتجارب الملهمة.

وقالت فاطمة علي الزرعوني، إن القراءة أصبحت جزءاً أساسياً في حياتها بعد أن قرأت أكثر من 150 كتاباً، مؤكدة أن هذه الرحلة أوصلتها إلى منصة التكريم، فيما أشاد خليفة سعيد الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، عريف الحفل، بالدور الذي يؤديه البرنامج في تنمية شغف الأطفال والشباب بالقراءة وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية، مؤكداً أن "سدرة المعرفة" يمثل مبادرة وطنية تسهم في إعداد قراء نهمين قادرين على حمل رسالة الثقافة والمعرفة وبناء مستقبل الوطن.