أبوظبي في 22 يوليو / وام / كثف منتخب الإمارات للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في «مبادلة أرينا»، من 1 إلى 9 أغسطس المقبل.

وتستقبل أبوظبي نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم ضمن برنامج تنافسي يمتد تسعة أيام، يشمل منافسات فئات تحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وتحت 21 عاماً، والكبار، والأساتذة، فيما يخصص الأول من أغسطس لإقامة منافسات كأس العالم تحت 14 عاماً.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بعدد من الفئات العمرية، ضمن تشكيلة تجمع أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة، في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الرامية إلى إعداد المنتخبات الوطنية وبناء قاعدة تنافسية متكاملة تمتد من المراحل السنية إلى فئة الكبار.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن استضافة بطولة العالم وكأس العالم تحت 14 عاماً تعكس المكانة التي رسختها أبوظبي على خريطة الجوجيتسو الدولية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والخبرة التنظيمية المتراكمة، والاستثمار المستمر في تطوير اللعبة محلياً وعالمياً.

وقال إن أبوظبي ستستقبل خلال البطولة أجيالاً متعددة من لاعبي الجوجيتسو، بدءاً من فئة تحت 14 عاماً وصولاً إلى نخبة الكبار، في مشهد يعكس اتساع قاعدة اللعبة وتطورها المتسارع، مؤكداً أن استضافة الحدث تمثل مسؤولية لتقديم نسخة تنظيمية تواكب مكانة الدولة وتوفر تجربة متكاملة لجميع الوفود والرياضيين.

وأضاف أن مشاركة منتخب الإمارات تمثل امتداداً لمسيرة طويلة من إعداد اللاعبين وصقل المواهب وتعزيز الاحتكاك الدولي، مشيراً إلى أن خوض المنافسات على أرض الدولة يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم مستويات تعكس التطور الذي بلغته رياضة الجوجيتسو الإماراتية وحضورها المتنامي على الساحة العالمية.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي المكثف للبطولة، من خلال تدريبات تركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز التركيز الذهني، ومراجعة المتطلبات الخاصة بكل فئة عمرية ووزنية، فيما يعمل الجهاز الفني على إدارة المرحلة الأخيرة من التحضيرات وفق برنامج يراعي خصوصية الفئات المشاركة، ويضمن وصول اللاعبين إلى المنافسات بأفضل جاهزية، في ظل المستويات الفنية المرتفعة التي تتميز بها البطولة.

وأكد ياسر محمد القبيسي، مدير قسم المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن المنتخب يدخل بطولة العالم بمعنويات مرتفعة بعد الإنجاز الذي حققه في بطولة آسيا بمدينة ألماتي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على البناء على هذا الإنجاز والاستعداد لتحدٍ عالمي أكثر قوة واتساعاً.

وقال إن بطولة آسيا الاخيرة في كازاخستان عكست قدرة لاعبي المنتخب على المنافسة وتحمل ضغوط البطولات الكبرى، كما وفرت للجهاز الفني مؤشرات مهمة حول مستوى الجاهزية في مختلف الفئات، موضحاً أن التركيز تحول مباشرة بعد ختام البطولة الآسيوية إلى إعداد اللاعبين لبطولة العالم من خلال برنامج يحدد المتطلبات الفنية والتنافسية لكل لاعب.

وأضاف أن المنافسة العالمية تتطلب أعلى درجات الانضباط والتركيز، معرباً عن ثقته في قدرات لاعبي ولاعبات المنتخب، مؤكداً أن كل نزال يحتاج إلى استعداد خاص وقراءة دقيقة للمنافس، وأن الهدف يتمثل في تقديم أداء قوي ومتوازن والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار القبيسي إلى أن مشاركة المنتخب في عدد من الفئات العمرية تعكس استمرارية العمل داخل منظومة المنتخبات الوطنية، وتسهم في منح المواهب الصاعدة فرصة الاحتكاك المبكر بأفضل اللاعبين، بما يدعم انتقالها التدريجي إلى أعلى مستويات المنافسة.

وتمنح استضافة كأس العالم للجوجيتسو تحت 14 عاماً في اليوم الأول للبطولة بُعداً إضافياً للحدث، من خلال تسليط الضوء على المواهب الواعدة قبل انطلاق منافسات الفئات الأكبر سناً، بما يجسد رؤية متكاملة لمسيرة اللاعب، بدءاً من مراحل التأسيس وصولاً إلى فئة الكبار، ضمن منصة عالمية تجمع الرياضيين والمدربين والحكام والخبراء من مختلف دول العالم.

وتقام بطولة العالم للجوجيتسو 2026 تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، فيما يتولى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تنظيم واستضافة الحدث، مستنداً إلى الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة كبرى البطولات الدولية، وتوفير بيئة تنافسية وفق أعلى المعايير العالمية.