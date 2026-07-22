"مهرجان أبوظبي 2026" ينطلق 10 أكتوبر تحت شعار "حكمة الثقافة"

أبوظبي في 22 يوليو / وام / تنطلق خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 19 ديسمبر، المقبلين، في العاصمة أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي 2026، تحت شعار "حكمة الثقافة".

ويحتفي المهرجان هذا العام بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نموذجاً حياً يجسد حكمة الثقافة، ومنصة عالمية للحوار والتبادل الثقافي.

ويأتي البرنامج الرئيسي في العاصمة امتداداً للنجاح المتواصل الذي حققه برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج، والذي استقطب هذا العام، حتى الآن، أكثر من 142 ألف زائر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والنمسا وإسبانيا ولبنان.

وتؤسس هذه الإنجازات الدولية البارزة لمرحلة جديدة من فعاليات المهرجان المرتقبة في أبوظبي.

وستجمع فعاليات المهرجان نخبة من المؤسسات الثقافية في الإمارات، إلى جانب المواهب الإماراتية والفنانين العالميين، عبر برنامج متنوع يشمل عروض الأوركسترا والجاز والباليه والأداء والأمسيات الموسيقية والإنتاجات الفنية الكبرى، تستضيفها كبريات الصروح الثقافية في أنحاء أبوظبي.

وستدشن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، موسم مهرجان أبوظبي 2026، بأمسية سيمفونية مميزة في "الاتحاد أرينا" يوم 10 أكتوبر، بقيادة فرانسوا لوبيز فيرير، وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي، أحد أبرز المواهب الشابة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، في أمسية افتتاحية تحتفي بالتميز الفني للمواهب الوطنية وفناني الإمارات.

ويستضيف المهرجان، هانز زيمر، أحد أشهر مؤلفي الموسيقى التصويرية ومنتجي الموسيقى في عصرنا، في عرض ضخم يقام في "الاتحاد أرينا" يوم 13 نوفمبر، يعيد فيه تقديم أشهر أعماله السينمائية في صياغات موسيقية فريدة تجمع بين القوة الأوركسترالية والمؤثرات الإلكترونية، ليشكل محطة رئيسية بارزة في الأجندة الثقافية للعاصمة.

وبالتوازي مع البرنامج الفني، واحتفالاً بإعلان الإمارات العام 2026 عاماً للأسرة، يواصل المهرجان تقديم مبادراته المجتمعية والتعليمية، بهدف تعزيز وصول المدارس والشباب والعائلات إلى الفنون والثقافة والموسيقى؛ إذ سيستقبل في نوفمبر "بينالي الأطفال"، أول بينالي فني مخصص للأطفال في الهواء الطلق في العالم العربي، ليحتفي بروابط الأسرة وقيم التلاحم والإبداع المشترك عبر الفنون.

وسيشارك الأطفال في ابتكار أعمال فنية بالتعاون مع فنانين مدربين باستخدام مواد مستدامة، وسيتم عرض إبداعاتهم في أرجاء حديقة أم الإمارات طوال شهر نوفمبر 2026.