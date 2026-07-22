دبي في 22 يوليو / وام / أطلقت "دبي كوميرسيتي"، التابعة لسلطة دبي للمناطق الحرة المتكاملة، برنامج حاضنة أعمال جديد بالشراكة مع منصة "إنكيوبيتر"، لتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة الرقمية وريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم للشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال، وتسريع وتيرة نمو مشاريع التجارة الرقمية، في مسعى ينسجم تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رئيسية للاقتصاد الرقمي والابتكار.

ويبدأ البرنامج في استقبال طلبات المشاركة من رواد الأعمال حول العالم اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، على أن تنطلق الدفعة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2026.

وسيتيح البرنامج للشركات الناشئة فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة أعمال متكاملة تدعم تطوير نماذج أعمالها، وتضمن التحقق من جدوى حلولها المبتكرة، وتمهد الطريق نحو التوسع المستقبلي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يوفر البرنامج منظومة دعم شاملة تتضمن الإرشاد والتوجيه المتخصص، والخدمات الاستشارية، وبرامج بناء القدرات، إلى جانب ربط الشركات بشبكات واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويشمل ذلك أيضاً إتاحة المجال لتنفيذ مشاريع تجريبية بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، وتنظيم فعاليات مخصصة للعروض التقديمية والتواصل المباشر مع المستثمرين، مما يعزز فرص جذب التمويل وتسريع عجلة نمو هذه الشركات.

وأكدت آمنة لوتاه، مدير عام "دبي كوميرسيتي"، أن إطلاق هذا البرنامج يجسد التزام المنطقة الحرة المستمر بتبني المبادرات الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، فضلاً عن تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.

وأوضحت أن ذلك يتحقق من خلال مساعدة الشركات الناشئة العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية على بناء نماذج أعمال قابلة للنمو المستدام وجاهزة لجذب الاستثمارات، وذلك عبر تزويد مؤسسي هذه الشركات بالإرشاد المتخصص والقدرات التجارية والخبرات التشغيلية التي تضمن تأسيس كيانات مرنة قادرة على تحقيق النجاح المستمر على المدى الطويل.

وصرح سعيد حمد الهاملي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "إنكيوبيتر"، بأن نجاح مشاريع التجارة الرقمية يتطلب وجود منظومة متكاملة تدمج بين الخبرات المتخصصة، والشراكات الاستراتيجية، وفرص النمو الواعدة.

وأكد الهاملي أن "دبي كوميرسيتي" توفر البيئة المثلى لإطلاق هذه المشاريع واختبارها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بشكل فعّال في تزويد الشركات الناشئة بالدعم العملي المستمر والإرشاد المهني، مع إتاحة الوصول المباشر إلى المستثمرين، مما يساعدها على التحول إلى مؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية، ستتيح "دبي كوميرسيتي" للشركات الناشئة فرصة الاستفادة من منظومة الابتكار التابعة لها، وربطها بالشركاء والجهات المعنية لتسريع وتيرة نموها، بالإضافة إلى تسهيل كافة إجراءات تأسيس الأعمال، وتقديم الإرشادات التنظيمية المطلوبة.

وستعمل المنطقة الحرة على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والموارد الداعمة للتوسع الإقليمي والمسرعة لدخول الأسواق، وهو ما يعزز في نهاية المطاف من مكانة دبي كوجهة عالمية بارزة للتجارة الرقمية والاقتصاد الجديد، ويرسخ بيئتها الجاذبة والداعمة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.