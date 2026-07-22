"ألِف العقارية" تطلق مبيعات المرحلة الثانية من مشروع "لينار"

الشارقة في 22 يوليو / وام / أطلقت مجموعة ألِف، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، المرحلة الثانية من مشروع "لينار"، وذلك في أعقاب بيع المرحلة الأولى بالكامل للمشروع السكني المطل على الواجهة البحرية في منطقة الممزر بالشارقة.

ويعكس الأداء القوي لمبيعات الأبراج الثلاثة الأولى من "لينار" الجاذبية الاستثنائية للمشروع الذي يقع ضمن واحدة من آخر الأراضي السكنية المميزة المطلة مباشرة على بحر الممزر .

ويجسد هذا النجاح في المبيعات للأبراج A وB وC امتداداً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أعلن مؤخراً عن مشروع طرق وأنفاق بقيمة 750 مليون درهم في منطقة التعاون، ومن شأن هذا المشروع الحيوي أن يوفر لسكان "لينار" تنقلاً سلساً ودون انقطاع إلى دبي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في تعزيز زخم القطاع العقاري في الشارقة الذي سجل معاملات بقيمة قياسية بلغت 18.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: يعكس بيع المرحلة الأولى بالكامل الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية لا سيما المشاريع التي تجمع بين تجربة العيش المتكاملة وسهولة الوصول والقيمة الاستثمارية المستدامة، كما يؤكد هذا الإنجاز المكانة التي تتمتع بها مجموعة ألِف لدى المشترين النهائيين والمستثمرين والثقة المتواصلة بسوق العقارات في إمارة الشارقة.

وأضاف: مع إطلاق مبيعات المرحلة الثانية المتمثلة في البرجين D وE، نتطلع إلى استقبال مزيد من المشترين في مشروع "لينار"، فيما نواصل تجسيد رؤيتنا للحياة العصرية على الواجهة البحرية والإسهام في دعم مسيرة التنمية الحضرية طويلة الأمد في الشارقة.