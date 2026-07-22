الشارقة في 22 يوليو / وام / أطلقت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، هويتها المؤسسية الجديدة في خطوة نوعية تعكس مسيرتها التطويرية وتطلعاتها المستقبلية وتواكب رؤيتها في تعزيز مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في دعم قطاع المكتبات والمعلومات ونشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة والتعلم المستدام.

ويستلهم الشعار الجديد هويته البصرية من الكتاب والمعرفة، ليجسد رسالة الجمعية في دعم التعليم والثقافة والتطوير الفكري، كما يرمز إلى المعرفة والهوية والتقدم، ويعكس ثقافة متجذرة تستشرف المستقبل في إطار رؤية تنسجم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

كما تعكس الألوان المستخدمة في الشعار ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يرمز إلى الهوية الوطنية مع المحافظة على تصميم حديث وأنيق يعبر عن روح الابتكار والتطوير، ويجسد القيم التي ترتكز عليها الجمعية وفي مقدمتها التراث الإماراتي والتعلم مدى الحياة والتبادل الثقافي والطموح والرؤية المستقبلية إلى جانب التميز والتعاون.

وقال فهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية ويعكس توجهها نحو مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: حرصنا على أن تكون الهوية الجديدة معبرة عن رسالة الجمعية ودورها في تمكين المعرفة ودعم قطاع المكتبات والمعلومات وتعزيز ثقافة القراءة والبحث العلمي بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع المعرفة والاستثمار في الإنسان، ويؤكد التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتطوير القطاع وترسيخ مكانة المكتبات كمراكز للإبداع والتعلم المستدام والتبادل الثقافي.