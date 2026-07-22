أبوظبي في 22 يوليو / وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في الاجتماع الرابع والخمسين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني والخمسين لفريق الربط الخليجي، اللذين انعقدا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ترأس وفد وزارة الداخلية سعادة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، وضم العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد محمود يوسف البلوشي نائب مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد علي الشحي نائب مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري، وعبدالله القحطاني، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل).

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرورية بين دول مجلس التعاون.

كما ناقش عدداً من الملفات المتعلقة بالسلامة المرورية، وفي مقدمتها متابعة مشروع الربط الخليجي، واستعراض مستجدات العمل والجهود المشتركة في هذا المجال.