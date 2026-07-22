"درب ليوا".. مبادرة تفاعلية لجامعة الإمارات في "ليوا للرطب"

الظفرة في 22 يوليو / وام / يقدم جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات "ليوا للرطب" بدورته الـ22، مبادرة تفاعلية مبتكرة تحمل اسم "درب ليوا"، تشارك الزوار بتجربة استثنائية تعيد تعريف أسلوب الاستكشاف داخل المهرجان، وتحول الجولة بين الأجنحة إلى مغامرة معرفية تشويقية تجمع كل أفراد العائلة.

وتبدأ هذه التجربة بمجرد استلام الزائر لكتيبه الخاص الذي يُمثّل الخريطة التفاعلية للدرب، ليتجول به بين منصات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، جامعاً الملصقات التذكارية من كل محطة، ومكتشفاً بأسلوب مبسط وممتع أبرز الخدمات والمبادرات الوطنية التي تقدمها هذه الجهات لخدمة المجتمع.

وأكدت عائشة سيف الريسي، من جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن المبادرة تُتيح للجمهور تجربة حية ومختلفة من خلال التنقل بين المحطات المتنوعة، حيث يسهم كل ملصق يجمعه الزائر في اكتشاف جانب جديد من الإنجازات والخدمات في ليوا للرطب، وذلك بأسلوب تفاعلي يزرع الشغف ويرسخ المعلومة بطريقة مشوقة وسهلة.

وتواصل المبادرة رسم أجواء حماسية وتثقيفية فريدة داخل أروقة المهرجان، حيث أقبل الأطفال والعائلات للمشاركة بروح من البهجة والاستمتاع، لتؤكد أن دمج التراث بالابتكار والتعليم بالترفيه هو الخيار الأجمل للوصول إلى قلوب الزوار، وجعل أوقاتهم في ليوا ذكريات لا تُنسى.