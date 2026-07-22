الشارقة في 22 يوليو/ وام/ تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد، فعاليات الدورة العاشرة من "مهرجان الذيد للرطب"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري بمشاركة واسعة من كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة وذلك في نسخة استثنائية تصادف مرور عشر سنوات على انطلاق أحد أبرز الأحداث الزراعية والتراثية في أجندة الغرفة السنوية.

وتحفل أجندة الدورة العاشرة بباقة موسعة من المسابقات التي خُصصت لها جوائز قيّمة توزع على الفائزين ضمن فئات رئيسية بهدف تشجيع المزارعين على التميز وتنطلق أولى المسابقات غداً بمسابقتَي مزاينة رطب الخنيزي ومزاينة الليمون المحلي ويتواصل البرنامج في 24 يوليو بمسابقتي مزاينة رطب الخلاص ومزاينة التين الأحمر فيما يشهد يوم 25 يوليو مزاينة رطب الشيشي إلى جانب مسابقة خرايف الرطب الحديثة والقديمة المخصصة للنساء من المنازل ويختتم المهرجان يوم 26 يوليو بالإعلان عن الفائزين في مسابقتَي "نخبة الذيد العامة" و"نخبة الذيد الخاصة بالإمارات الشمالية" إضافةً إلى مسابقة مزاينة رطب الخرايف للأطفال .

وستشهد أروقة المهرجان سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية إلى جانب ورش عمل إرشادية حول أساليب الزراعة الحديثة والعناية بشجرة النخيل يقدم خلالها خبراء ومختصون في القطاع الزراعي خلاصة معارفهم بما يشجع الابتكار في الممارسات الزراعية ويُعزز تبني التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحسين جودته ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان زيارات من كبار الشخصيات والوفود الرسمية التي تطلع على حجم التطور في القطاع الزراعي المحلي.

ويقدم المهرجان تجربة متكاملة تجمع بين المنافسات التراثية والأنشطة الاقتصادية والبرامج التوعوية مما يجعله وجهة مثالية للمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي وحدثاً عائلياً بامتياز يتيح للزوار فرصة فريدة للتعرف على أصناف الرطب المتنوعة وعيش الأجواء التراثية الأصيلة.