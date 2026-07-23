لندن في 23 يوليو/ وام/ قال مجموعة من علماء المناخ، اليوم الخميس، إن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا، لافتين إلى أن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة، ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع.

وأظهرت دراسة أجراها علماء من مجموعة وورلد ويذر أتريبيوشن، أن مناطق واسعة من القارة، تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي، شهدت بين شهري أبريل ويونيو الماضيين، معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط.

وقالت المجموعة إن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق، أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، لافتة إلى أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة.

وأضافت أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، موضحة أن احتمالية حدوث جفاف التربة الزراعية في غرب أوروبا أصبحت أكبر بخمس مرات بسبب تغير المناخ، بينما زادت احتمالية حدوثه في شرق القارة إلى 11 مثلا.