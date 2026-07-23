تراجع الذهب عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين مع ارتفاع النفط

عواصم في 23 يوليو/ وام/ تراجع سعر الذهب، اليوم الخميس، عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين والمسجل في الجلسة الماضية، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ، وارتفاع أسعار النفط.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 03:24 بتوقيت جرينتش، عند 4132.01 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو الجاري.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 % إلى 4134.60 دولار.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من ستة أسابيع، بينما تراجع الدولار 0.1 %، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها خلال 17 شهرا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 59.90 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.7% إلى 1656.24 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1301.25 دولار.
-خلا-