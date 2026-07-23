منتخب الجودو يرفع رصيده إلى 11 ميدالية في البطولة العربية بالأردن

عمّان في 23 يوليو/ وام/ اختتم منتخب الإمارات للجودو، مشاركته في البطولة العربية للناشئين والشباب في العاصمة الأردنية عمّان، برفع رصيده إلى 11 ميدالية، بإحراز 3 ميداليات جديدة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وأعلن اتحاد الإمارات للجودو، مشاركة منتخب الناشئين ضمن تصفيات بطولة الشباب في الجولة الختامية لتحقيق المزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات، مشيرا إلى الأداء التنافسي اللافت لعدد من اللاعبين من أبرزهم رشيد نعماتوف الفائز بذهبية وزن تحت 81 كجم بعد تفوقه على بطل لبنان فادي السقيلي.

وحقق اللاعب مسعود محمد المسماري فضية تحت 20 عاما، بعد أداء مميز أمام البطل السوري ياسين صالح المتوّج بالذهبية في الثواني الأخيرة، بينما حصد زميله عبد الرحمن جانيف برونزية فئة الشباب تحت 60 كجم.

وأشار الاتحاد إلى أن الجولة الختامية لفئة الشباب شهدت مشاركة اللاعبين أنس اليماحي وبطي أحمد الهاشمي وصقر العتيبي، بمستويات تنافسية كبيرة في جميع النزالات.