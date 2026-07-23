"قيادات نافس" يستكشفون تجارب كوريا في الابتكار والتحول الرقمي والقيادة

أبوظبي في 23 يوليو/ وام/ اختتم منتسبو الدفعة الثالثة من برنامج "قيادات نافس" الذي ينظمه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، زيارة معرفية وجولات ميدانية إلى جمهورية كوريا الشقيقة ضمن الخطة التدريبية للبرنامج، بهدف الاطلاع على أبرز التجارب العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والقيادة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات المستقبلية في القطاع الخاص.

وجاءت هذه الزيارة، التي نُظمت خلال الفترة من 25-20 يوليو 2026، بالتعاون مع برنامج التعليم التنفيذي في كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، واستضافها معهد “Sangnam Institute of Management” بجامعة” “Yonsei University.

وركّز البرنامج التدريبي على التحول المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتعزيز التنافسية العالمية، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على التجربة الكورية في تطوير المؤسسات، وتوظيف التقنيات الحديثة، وبناء الشراكات الداعمة للنمو المستدام.

وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الكورية الرائدة، من بينها بنك "KakaoBank"، ومركز "THE NEXEN UniverCity"، وشركة "Komapper"، حيث تعرف المشاركون على تجارب متقدمة في التحول الرقمي، وتطوير المواهب، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار. كما اطلعوا على نماذج عملية لبناء القدرات المؤسسية وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

وتضمنت الزيارات "Incheon Songdo"، و"LG Sciencepark & LG Innovation Gallery"، وشركة "AmorePacific"، التي أتاحت للمشاركين استكشاف دور البحث والتطوير، والتعاون بين القطاعات، والتقنيات الناشئة في تحويل الأفكار إلى حلول عملية، إلى جانب التعرف على منهجيات الابتكار وبناء العلامات التجارية العالمية وتعزيز التنافسية.

وشهد البرنامج سلسلة من الجلسات التنفيذية والحوارات التفاعلية التي تناولت دور الذكاء الاصطناعي كممكن إستراتيجي للتطوير المؤسسي، والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات الحديثة، إلى جانب استعراض نماذج عملية من التجربة الكورية في بناء منظومات اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة.

وعن تجارب المنتسبين للدفعة الثالثة من برنامج "قيادات نافس"، قال محمد الشبيبي، رئيس حوكمة الشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن هذه الزيارة أتاحت لهم تجربة ثرية جمعت بين المعرفة والتطبيق العملي، بجانب الاطلاع على نماذج عالمية في القيادة والابتكار والتحول المؤسسي، لافتا إلى أن هذه الخبرات ستسهم في تطوير أساليب عملهم، وتعزيز قدرتهم على قيادة التغيير وإحداث أثر إيجابي في مؤسساتهم.

من جانبها قالت شما بن فارس، مستشار في شركة إرنست ويونغ، إن هذه التجربة تعتبر محطة مهمة في مسيرتهم القيادية، إذ أتاحت لهم فهم كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، وأكدت لهم أهمية الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات الدولية لبناء قيادات قادرة على الإسهام بفاعلية في مستقبل دولة الإمارات.

من ناحيته قال سعيد الهادي، رئيس قسم الأمن في قطارات الاتحاد للبنية التحتية، إن هذه التجربة منحتهم فرصة للتعرف إلى أساليب جديدة في القيادة وصناعة القرار، والاطلاع على كيفية تحويل الأفكار والرؤى الإستراتيجية إلى مبادرات عملية مدعومة بالتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية عززت أهمية التعلم المستمر وتطوير القدرات لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل.

ويأتي اختيار جمهورية كوريا الشقيقة محطةً تدريبية لمنتسبي الدفعة الثالثة من برنامج "قيادات نافس"، نظراً لريادتها في مجالات البحث والتطوير وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وتعكس هذه الزيارة التزام برنامج "قيادات نافس" بتوفير فرص نوعية للتعلم من التجارب العالمية وتعزيز الشراكات المعرفية، بما يسهم في إعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية وقيادة التغيير في مختلف القطاعات.