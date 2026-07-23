دراسة جديدة لجامعة نيويورك أبوظبي تكشف عن نقطة ضعف جديدة بطفيلي الملاريا

أبوظبي في 23 يوليو/ وام/ كشف باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي عن نقطة ضعف جديدة في طفيلي الملاريا، بعد اكتشافهم اعتماده على نوع محدد من الدهون التي تحتوي على حمض اللينوليك للنمو والتكاثر داخل جسم الإنسان، ما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات أكثر فاعلية للمرض.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "علم أحياء الجينوم"، واستندت إلى تحليل عينات دم لـ396 طفلاً في بوركينا فاسو قبل الإصابة بالملاريا وأثنائها، حيث أظهرت أن الطفيلي يعتمد على مصدر غذائي محدد بدلاً من الاستفادة من جميع العناصر الغذائية المتاحة وهو ما يكشف عن هدف علاجي جديد.

وقال يوسف إدغضور الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن هذا الاكتشاف يعزز فهم آلية بقاء الطفيلي داخل جسم الإنسان، ويمهد لتطوير إستراتيجيات علاجية أكثر فاعلية لمكافحة الملاريا.