الأردن يعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

عمان في 23 يوليو/ وام/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية / بترا/ عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس، اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.