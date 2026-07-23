13,2 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 23 يوليو/وام/ كشفت هيئة النقل بعجمان أن عدد ركاب مركبات الأجرة بلغ 13,208,230 راكبا خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالهيئة، أن هذه المؤشرات التي أعلنتها الهيئة في هذا الصدد تعكس أهمية مركبات الأجرة ودورها الحيوي في دعم منظومة النقل في الإمارة، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال خدمات نقل آمنة وموثوقة.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير خدمات مركبات الأجرة ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحسين تجربة التنقل، ودعم توجهات الهيئة نحو توفير منظومة نقل متكاملة ومستدامة.

تتيح هيئة النقل بعجمان للمتعاملين إمكانية طلب مركبات الأجرة بسهولة من خلال مركز الحجز و التوزيع التابع للهيئة ، أو عبر التطبيقات الذكية مثل Careem و yango وUber وAjman One، بالاضافة إالى مركز الحجز والتوزيع التابع للهيئة بما يوفر خيارات متعددة ومرنة لحجز الخدمة.

وأكدت الهيئة حرصها على مواصلة تطوير الخطط التشغيلية وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم كفاءة منظومة النقل ويعزز مستوى رضا المتعاملين.