صندوق خليفة والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية يتعاونان لدعم المشاريع الإماراتية

أبوظبي في 23 يوليو/وام/ وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2026، مذكرة تفاهم مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، التابعة لسفن إكس "7X"، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتوفير حلول لوجستية تدعم المشاريع الإماراتية، وتمكّنها من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وتحفيز نموها.

تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال، من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتوفير خدمات داعمة لمختلف مراحل نمو المشاريع، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، ويعزز إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

وتدعم الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية هذه التوجهات من خلال إتاحة بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية المتكاملة أمام المشاريع، بما يساعدها على تطوير عمليات الشحن والتوصيل، والوصول بمنتجاتها إلى نطاق أوسع من العملاء والأسواق.

وقال سعادة خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الخدمات اللوجستية تشكل عاملاً أساسياً في رحلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تعاوننا مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية نوفر لرواد الأعمال حلولاً متكاملة للشحن والتوصيل والدفع عند التسليم، بما يسهم في رفع كفاءة عملياتهم التشغيلية، وتوسيع نطاق وصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف أن هذه الشراكة امتداد لنهج صندوق خليفة في تطوير منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال، ترتكز على تكامل التمويل، وبناء القدرات، والشراكات، والوصول إلى الأسواق، بما يدعم جاهزية المشاريع الإماراتية للنمو والتوسع.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يمثل محوراً أساسياً في توجهات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، انطلاقاً من دور هذه المشاريع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مجالاته، وتترجم هذه الشراكة حرصنا على توظيف قدرات الشبكة وانتشارها وحلولها المتكاملة لتمكين المشاريع الإماراتية من إدارة عملياتها اللوجستية بكفاءة أكبر والوصول إلى أسواق أوسع.. ونفخر بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في ظل ما يجمعنا من رؤية مشتركة لدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وتوفير الممكنات العملية التي تساعد المشاريع الوطنية على النمو والتوسع والاستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في توفير منظومة متكاملة من خدمات الشحن والتوصيل والحلول اللوجستية لأعضاء صندوق خليفة، تشمل خدمات التوصيل السريع داخل دولة الإمارات، وخدمات استرجاع الشحنات، والشحن السريع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخدمات الدفع عند التسليم، إلى جانب إتاحة استخدام منصة "وصلة" اللوجستية بما توفره من خدمات التتبع وإصدار التقارير.

ويتضمن التعاون أيضا توفير خدمات تغطي جميع إمارات الدولة، بما فيها مدينة العين ومناطق الظفرة الرئيسية، وفق مستويات خدمة وآليات لقياس الأداء، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن والتوصيل، بما يدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز كفاءة عملياتهم اللوجستية.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن مشاركة صندوق خليفة في مهرجان ليوا للرطب 2026 التي يدعم خلالها مشاركة 13 شركة وطنية، في إطار جهوده المستمرة لتمكين رواد الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو واستدامة أعمالهم، وترسخ مكانة إمارة أبوظبي بيئة جاذبة لريادة الأعمال والابتكار.