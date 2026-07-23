"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف عالمياً يعتمد منصة Visa Threat Intelligence لتعزيز الأمن السيبراني

أبوظبي في 23 يوليو/ وام/ أعلنت شركة Visa، العالمية للمدفوعات الرقمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم عن شراكة استراتيجية لتطبيق منصة Visa Threat Intelligence Platform " VTIP"، ليصبح بذلك أول مصرف على مستوى العالم يعتمد هذه المنصة.

تُعد المنصة من الجيل الجديد للحلول الأمنية التي تجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات في منصة موحدة، مما يتيح للمؤسسات المالية اكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية وازدياد تعقيدها، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً واستباقية لحماية المتعاملين والخدمات الرقمية.

وتم دمج هذه المنصة ضمن منظومة مصرف أبوظبي الإسلامي لمكافحة الاحتيال، لتزويد فرق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر برؤية أكثر شمولاً للتهديدات الناشئة، من خلال معلومات استباقية تسهم في تسريع اكتشاف المخاطر، وتعزيز كفاءة التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتوفير مستويات أعلى من الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية وأساليب الاحتيال المتطورة.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن التبني المبكر لمنصة Visa Threat Intelligence يعكس التزام المصرف بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة للعملاء.

تُعد المنصة حلاً مبتكراً يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف التهديدات السيبرانية التي قد تؤدي إلى الاحتيال والخسائر المالية والاستجابة لها، مستفيدة من القدرات الأمنية السيبرانية ذاتها التي تستخدمها Visa لحماية شبكتها العالمية.

وتتصدّى Visa اليوم لما يقارب 90 مليون هجوم سيبراني و11 مليون رسالة تصيّد احتيالي شهرياً عبر أكثر من 200 دولة وإقليم.

وقالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن منصة VTIP تضيف بعداً إضافياً إلى أسلوب دعمنا للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، من خلال مساعدتها على تعزيز المرونة التشغيلية، وحماية المتعاملين، والاستباق في مواجهة المخاطر الناشئة.

وقال والتر ليروني، نائب الرئيس الأول ورئيس خدمات القيمة المضافة لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، إن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تكراراً واستهدافاً، وأكثر صعوبة من حيث الاكتشاف المبكر بالنسبة للمؤسسات، وغالباً ما تكون عمليات الاحتيال إحدى نتائجها المباشرة، وتساعد منصة "VTIP" المؤسسات المالية على رصد هذه التهديدات بصورة أسرع، من خلال الجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات المدفوعات في منصة موحدة، بما يوفر رؤى أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ للحد من المخاطر قبل تحولها إلى حالات احتيال.