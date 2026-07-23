"شخبوط الطبية" تستضيف النسخة الأولى من معرض "الغرفة الذكية والابتكار"

أبوظبي في 23 يوليو /وام/ استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية النسخة الأولى من معرض "الغرفة الذكية والابتكار"، الذي جمع نخبة من المتخصصين والشركاء في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، في خطوة تستهدف استشراف أحدث التطورات التكنولوجية واستعراض الحلول المبتكرة التي تسهم في إعادة رسم ملامح مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى المنومين.

تضمن المعرض مجموعة واسعة من المنصات التفاعلية والعروض التقديمية التي سلطت الضوء على أحدث الحلول والابتكارات في القطاع الصحي، وأتاحت للمشاركين فرصة الاطلاع على تقنيات الرعاية الصحية الرقمية، وحلول الرعاية الذكية للمرضى، والابتكارات الناشئة الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المرضى، وتعزيز الكفاءة السريرية، وتحسين نتائج الرعاية الصحية.

ناقش المشاركون مسيرة التحول الرقمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مع تسليط الضوء على أبرز حلول الصحة الرقمية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الرعاية الصحية الذكية، والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج الرعاية المتصلة، التي تسهم في صياغة مستقبل الرعاية الصحية الشاملة المرتكزة على المريض، وتعزز جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

يجسد معرض "الغرفة الذكية والابتكار" التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بمواصلة ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، من خلال تعزيز الشراكات ضمن منظومة الرعاية الصحية، وتبني حلول تقنية متطورة تسهم في الارتقاء بتجربة المرضى، وتعزيز سلامتهم، ودعم تقديم رعاية صحية ذكية وإنسانية تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعات المستقبل.