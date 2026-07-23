حرس الرئاسة يواصل تلقي طلبات التجنيد من أبناء الوطن تحت شعار"كن مع النخبة"

أبوظبي في 23 يوليو / وام / أعلنت قيادة حرس الرئاسة في دولة الإمارات عن مواصلة استقبال طلبات التجنيد للعسكريين، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية والأمنية، وفتح مسارات نوعية أمام أبناء الوطن الراغبين في أداء واجبهم الوطني ضمن صفوفها.

وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد، الذي يأتي تحت شعار "كن مع النخبة"، يأتي في إطار حرصها المستمر على تمكين الكوادر الوطنية، وإعداد جيل من العسكريين المؤهلين وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة والجاهزية، بما يعكس توجيهات القيادة، ويواكب التوجهات الوطنية، وفي إطار استراتيجية وزارة الدفاع في بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على الإنسان الإماراتي، وإيمانه العميق بمسؤوليته وإخلاصه وولائه لوطنه وقيادته ومجتمعه.

وحددت قيادة حرس الرئاسة الشروط الأساسية للالتحاق، وتشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمتراً، واجتياز الفحص الطبي المقرر، فيما يتم إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية.

وأعلنت قيادة حرس الرئاسة عن عدد من الامتيازات للنخبة والمنتسبين لحرس الرئاسة تشمل إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية، وحصول الملتحق بالحرس على شهادة دبلوم معتمد من التعليم العالي بالإضافة إلى راتب مجز ورتبة عسكرية.

وتواصل مراكز التسجيل استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بحرس الرئاسة، منذ بدء مرحلة التسجيل الحالية في يونيو الماضي ، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساء، في مختلف إمارات الدولة، وذلك في عدد من المواقع وهي الظفرة مول، وياس مول، وبوابة الشرق مول، والعين مول في أبوظبي، ومردف سيتي سنتر، وجمعية الإمارات التعاونية "حتا" في دبي،الخوانيج ووك، دبي أوتليت مول، والزاهية سيتي سنتر ، وعجمان سيتي سنتر، وأم القيوين مول، والمنار مول في رأس الخيمة، والفجيرة سيتي سنتر، اللولو هايبر ماركت (دبا) فيما يتم الرد على أية استفسارات ذات صلة بتسجيل طلبات الالتحاق بـ"حرس الرئاسة" من خلال التواصل هاتفياً عبر الرقم 80089008.

وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد أمام أبناء الوطن يمثل دعوة وطنية للشباب الإماراتي الطموح ليكون جزءاً من مسيرة الشرف والمسؤولية، وأن يسهم بقدراته وطاقته في خدمة دولة الإمارات، وصون مكتسباتها، وتعزيز أمنها واستقرارها تحت راية قيادتنا الرشيدة.

كما أكدت قيادة حرس الرئاسة على الأهمية الكبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، وصقل مهاراتها من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومنظومة عمل تقوم على الانضباط والاحترافية وروح الفريق، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، وتجسيد الأساسية في قواتنا المسلحة، والقائمة على الاحترافية، والشجاعة، والشرف، والولاء .

وأضافت أن الانضمام إلى حرس الرئاسة ليس مجرد مسار وظيفي، بل شرف وواجب وطني، وفرصة لكل شاب إماراتي يمتلك العزيمة والإصرار ليختبر قدراته، ويطور مهاراته، ويكون في مقدمة الصفوف التي تحمي الوطن وتدافع عن مكتسباته، وتواصل رفع اسم الإمارات عالياً.

ودعت قيادة حرس الرئاسة المواطنين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالتسجيل، واغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى صفوف العسكريين، والمشاركة في أداء رسالة وطنية سامية تعكس أسمى معاني الانتماء والوفاء لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.