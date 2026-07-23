فعاليات تثقيفية وأنشطة تراثية بجناح "التواجد البلدي" في "ليوا للرطب"

الظفرة في 23 يوليو/وام/ أطلق جناح «التواجد البلدي» في ليوا للرطب سلسلة من الفعاليات التثقيفية والأنشطة التراثية المستهدفة للأطفال والزوار، والتي شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من المجتمع.

تضمنت الأنشطة عروضاً تراثية شملت مسابقة «اليولة»، إلى جانب تقديم فقرات توعوية وتثقيفية ركزت على أهمية المحافظة على النظافة العامة وحماية البيئة بطرق تفاعلية ومبسطة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والمسؤولية البيئية لدى الأجيال الناشئة والجمهور.

وشهد الجناح تفاعلاً كبيراً من العائلات والأطفال الذين حرصوا على المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتثقيفية المتنوعة، وأضفت مشاركتهم أجواءً من المرح والبهجة، وأتاحت للأطفال فرصة التعلم والتنافس في بيئة مشجعة وممتعة.

وحظي الجناح بإقبال واسع من زوار المهرجان بمختلف فئاتهم، الذين أبدوا إعجابهم بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات التي جمعت بين التوعية البيئية وترسيخ الهوية التراثية الأصيلة، مما جعل الجناح محطة رئيسية ومفضلة لدى مرتادي المهرجان.