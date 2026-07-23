"أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" يتعاونان لتطوير حلول صيانة ودعم الطائرات العسكرية

فارنبورو في 23 يوليو /وام/ وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة "أمرك" مذكرة تفاهم مع شركة "إيرباص للدفاع والفضاء"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الطائرات والأنظمة الجوية والدفاعية، لاستكشاف آفاق تعاون إستراتيجي يهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات صيانة ودعم واستدامة الطائرات العسكرية في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك خلال مشاركة الجانبين في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة.

ترتكز المذكرة على ما يمتلكه الطرفان من خبرات متقدمة، إذ تتمتع "أمرك" بسجل راسخ في تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، وخدمات هياكل الطائرات، ودعم المكونات، وحلول استدامة الأساطيل العسكرية، بما يمهد لتوسيع مجالات التعاون الفني والصناعي بين الجانبين.

تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص تطوير قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة المعتمدة من "إيرباص" لدعم المشغلين الإقليميين، إلى جانب تعزيز حلول الدعم المستمر لمنصات "إيرباص" العسكرية، بما يشمل طائرات C295 وطائرات A330 MRTT.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، إن هذه المذكرة تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو توسيع قدراتها وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية المصنّعة في قطاع الطيران والدفاع، مؤكداً أن التعاون مع "إيرباص للدفاع والفضاء" يهدف إلى تطوير حلول دعم متقدمة، وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الطيران، ومواصلة تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويسهم في تعزيز جاهزية أساطيلهم.

وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية، وخدمات التدريب، والمعايير العالمية التي تعتمدها "إيرباص"، إلى جانب استكشاف فرص تصنيع بعض مكونات الطائرات، بما يسهم في تعزيز المنظومة الصناعية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وتطوير حلول الدعم الإقليمي المرتبطة بالجاهزية التشغيلية، وجودة الخدمات، واستدامة الأساطيل.

وتجسد مذكرة التفاهم التزام الجانبين باستكشاف فرص تعاون نوعية تسهم في الارتقاء بالقدرات الصناعية لقطاع الطيران، وتعزيز خدمات الدعم المقدمة للمشغلين الإقليميين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً لخدمات صيانة ودعم واستدامة الطائرات العسكرية.