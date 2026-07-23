الشارقة في 23 يوليو /وام/ أنشأت جامعة الشارقة مختبر الابتكار بالتعاون مع مجموعة "إي آند" داخل حرمها الجامعي لتوفير بيئة متقدمة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتمكن الطلبة والباحثين من تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي والتقنيات الناشئة، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أولية وحلول تقنية قابلة للتطبيق.

يضم المختبر مرافق وتجهيزات حديثة تشمل مختبرات متخصصة للذكاء الاصطناعي والحوسبة، وورشاً للتصنيع الرقمي مجهزة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وبناء النماذج الأولية، إلى جانب مرافق للتجارب الافتراضية والمحاكاة، ومساحات مخصصة للتعلم التعاوني وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية.

وأكدت جامعة الشارقة أن المختبر يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعليم التطبيقي، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات التقنية والعملية التي تواكب متطلبات المستقبل، بما يسهم في دعم اقتصاد المعرفة وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، إن مختبر الابتكار يجسد الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال في دعم المبادرات التي تربط التعليم بالتطبيق العملي، وتمكين الطلبة من الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي.