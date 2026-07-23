انطلاق بطولة الإمارات للكيك بوكسينج 31 يوليو في أبوظبي

أبوظبي في 23 يوليو/ وام/ تنطلق منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب يوم 31 يوليو الجاري في "مبادلة دوم" بنادي الجزيرة.

وذكر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أن البطولة تضم 4 فعاليات تنافسية في منافسة واحدة تشمل البوينت فايت والكيك لايت على البساط (التاتامي)، واللو كيك و كي وان داخل الحلبة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية للشباب، وفق لوائح الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

وتنطلق الفعاليات بإجراءات الفحص الطبي والميزان 29 يوليو الجاري، في مقر الاتحاد بأبوظبي، بينما يعقد اجتماع المدربين وإجراء القرعة في اليوم التالي، تمهيدا لانطلاق المنافسات يوم الجمعة بالأدوار التمهيدية، تعقبها السبت المقبل نزالات الدور نصف النهائي، على أن تختتم البطولة 2 أغسطس المقبل بإقامة النزالات النهائية وتتويج الفائزين ويشهد اليوم الختامي منافسات أصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد إن البطولة محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما توفره من بيئة تنافسية متكاملة تسهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب، ورفع مستوى الاحتكاك بينهم، بما ينعكس إيجاباً على تطور رياضة الكيك بوكسينج وزيادة قاعدة ممارسيها في الدولة.

وأضاف أن البطولة تتميز بإقامة منافساتها في 4 أساليب مختلفة ضمن بطولة واحدة، ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات متنوعة، ويعزز جاهزيتهم الفنية، بما يجسد حرص الاتحاد على تنظيم بطولات متكاملة تواكب التطور الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج على المستويين المحلي والدولي.