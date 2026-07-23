"ثقافي أم القيوين" ينظم سوق الصغار للأكلات الشعبية

أم القيوين في 23 يوليو/وام/ نظم مركز أم القيوين الثقافي اليوم، فعالية «سوق الصغار للأكلات الشعبية»، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي 2026، في إطار الجهود الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأطفال واليافعين، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيعهم على خوض تجارب عملية تعزز روح المبادرة وريادة الأعمال، من خلال استلهام الموروث الإماراتي الأصيل.

شهدت الفعالية مشاركة عدد من الأطفال في عرض وبيع مجموعة متنوعة من الأكلات الشعبية الإماراتية، حيث تولوا إدارة أركانهم بأنفسهم، واستقبال الزوار، والتعريف بالمنتجات التي قدموها، في تجربة تطبيقية أتاحت لهم اكتساب مهارات التواصل، والتخطيط، وإدارة المشاريع الصغيرة، والتعامل مع عمليات البيع والشراء، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية حس المسؤولية لديهم، وإكسابهم مبادئ العمل التجاري بأسلوب يتناسب مع أعمارهم.

وتعرف المشاركون على الأطباق الشعبية التي تمثل جزءاً من الموروث الغذائي الإماراتي، بما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وقيمه، وتسهم في تعريف الأجيال الناشئة بأهمية المحافظة على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال المقبلة، من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق.

وشهد السوق إقبالاً من أولياء الأمور وزوار المركز، الذين حرصوا على تشجيع الأطفال ودعم مشاركاتهم، في أجواء تفاعلية عكست أهمية المبادرات المجتمعية في صقل مواهب النشء، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتنمية ثقافة العمل والإنتاج لديهم منذ الصغر.

تأتي فعالية «سوق الصغار للأكلات الشعبية» ضمن سلسلة من البرامج والورش التي ينظمها المركز الثقافي بأم القيوين بالتعاون مع صندوق الوطن خلال البرنامج الصيفي 2026، بهدف توفير بيئة تعليمية وإبداعية تجمع بين الموروث الثقافي والمهارات الحياتية، وتسهم في بناء جيل معتز بهويته الوطنية، قادر على توظيف معارفه ومواهبه في خدمة مجتمعه والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.