دبي في 23 يوليو/ وام/ أعلنت "دبي الصحية" عن إجراء 12 عملية قلب لمرضى من مختلف الفئات العمرية، ضمن النسخة الأولى من حملة "نبضات" لعام 2026، التي تنفذها "مؤسسة الجليلة" بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، بهدف توفير الرعاية الطبية لمرضى أمراض وتشوهات القلب في مستشفيات "دبي الصحية".

تؤدي "مؤسسة الجليلة" دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، والعطاء ، فيما تواصل المؤسسة ، من خلال برنامجها "عاون"، تمكين المرضى من الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز أثر العمل الخيري والإنساني.

وشملت النسخة الأولى لهذا العام إجراء عمليات قلب مفتوح وإجراءات للقسطرة التشخيصية والعلاجية في مستشفى دبي، ويواصل المرضى تلقي الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة خلال مرحلة التعافي.

وتعد حملة "نبضات" إحدى المبادرات المجتمعية والإنسانية الرائدة، إذ توفر عمليات القسطرة والجراحات القلبية للأطفال والبالغين في مستشفى دبي ومستشفى الجليلة للأطفال، إلى جانب الرعاية الشاملة لهم.

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، إن حملة "نبضات" تواصل إحداث أثر إنساني ملموس من خلال تمكين المرضى من الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة، تماشياً مع عهد "دبي الصحية" المريض أولاً".

وأضاف:"يعكس تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية أهمية تكامل الجهود المجتمعية في دعم المرضى ومنحهم فرصة لاستكمال رحلتهم العلاجية، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي لمبادراتنا وترسيخ قيم التعاون والعطاء في المجتمع".

من جانبه أكد صالح زاهر المزروعي، المدير التنفيذي للمؤسسة مواصلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية دعمها للمبادرات الصحية النوعية التي تحدث أثراً إنسانياً مستداماً، انطلاقاً من نهجها في ترسيخ قيم العطاء وخدمة الإنسان، وتجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في جعل العمل الإنساني رسالة حياة وأمل.

وأوضح الدكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي والمدير الطبي لحملة "نبضات" أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتطلب مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية، لا سيما أن بعض المرضى كانوا قد خضعوا سابقاً لثلاث أو أربع عمليات جراحية ، مشيراً إلى أن الفريق الطبي أجرى على مدار أسبوع ما بين ثلاث وأربع عمليات يومياً، محققاً نتائج إيجابية بفضل تكامل الخبرات الطبية.

وقال الدكتور زهير الهليس، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية وقائد الفريق الطبي للحملة: "لا تقتصر قيمة حملة "نبضات" على إجراء العمليات الجراحية، بل تمتد إلى ما تتركه من أثر إيجابي في حياة المرضى وأسرهم، من خلال إتاحة العلاج في الوقت المناسب، بما يمنحهم الراحة والاستقرار النفسي ، ونحرص، بالتعاون مع مختلف الفرق الطبية، على تقديم رعاية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، بما يمنح المرضى أفضل فرص التعافي والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية."

ويشكل برنامج "عاون"، التابع لمؤسسة الجليلة، ركيزة أساسية في دعم المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، من خلال تمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة، خصوصاً في حالات الأمراض المزمنة المهددة للحياة، مثل السرطان وأمراض القلب والكلى، بما ينسجم مع رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان.