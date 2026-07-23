منتخب الإمارات للقوس والسهم يشارك في كأس رئيس الاتحاد الآسيوي ببنغلاديش

الشارقة في 23 يوليو/ وام/أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس رئيس الاتحاد الآسيوي الدولية، ببنغلاديش خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، بقائمة تضم 6 لاعبين ولاعبات من فئة تحت 18 عاماً.

وأوضح الاتحاد في بيان له إقامة معسكر إعداد ومعايشة في العاصمة دكا، ضمن برنامج التحضير للمشاركة في البطولة، والذي يأتي أيضاً في إطار الاستعدادات لخوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، التي تستضيفها الفجيرة خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، في منافسات القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات وفئات تحت 21 و18 عاماً.

وأكد حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف الفنية والتدريبية لتطوير المنتخبات الوطنية وتأهيل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد أقيمت عبر معسكر انتقائي مغلق في دبي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، بينما تتواصل المرحلة الثانية حاليا في الشارقة من 19 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

وأضاف الشامسي أن معسكرات الإعداد تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين واختيار القوائم النهائية التي ستمثل الدولة في بطولة غرب آسيا 2026، لافتاً إلى إقامة معسكر خارجي في بولندا خلال الفترة من 7 إلى 24 أغسطس المقبل، بهدف تعزيز الجاهزية البدنية والفنية.

ونوه إلى مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا بقائمة تضم 48 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات وفئتي تحت 21 و18 عاماً، ما يتطلب إعداداً مثالياً وانتقاء أفضل العناصر، تمهيداً للمشاركة في بطولة آسيا للشباب، المقررة في ديسمبر 2026 بمدينة خورفكان.