دبي في 23 يوليو /وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، أن إطلاق برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف" يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لإعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتعزيز جاهزيته للانتقال من مرحلة التعليم العام إلى التعليم العالي وسوق العمل.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ اليوم بمناسبة إطلاق البرنامج، إن "غطاريف" يستهدف الشباب من الذكور والإناث على حد سواء، ويهدف إلى إعدادهم للمستقبل عبر برنامج يمتد على مدار 11 شهراً، يتضمن مراحل تمهيدية، وبرنامجاً أكاديمياً يستمر سبعة أشهر، إلى جانب تدريب عملي بالتعاون مع شركاء المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأوضح أن البرنامج يُنفذ تحت مظلة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وبتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن مساراته صُممت وفق معايير تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية واحتياجات التنمية الوطنية.

وأضاف أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة تستدعي تزويد الشباب بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواكبة هذه المتغيرات، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمسارات الوظيفية والمستقبلية، مؤكداً أن الهدف الرئيس للبرنامج هو توسيع دائرة المعرفة لدى الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

وأشار معاليه إلى أن المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل بشكل مستمر مع شركائها تحت مظلة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتطوير البرامج والمبادرات، لافتاً إلى أن برنامج "غطاريف" سيخضع للتقييم المستمر، بما يتيح تحديثه أو تطوير مساراته مستقبلاً بما يتواءم مع المستجدات واحتياجات الشباب.