لاغوس في 23 يوليو / وام/ وقعت الاتحاد للطيران، وشركة إير بيس، وهي أكبر شركة طيران في نيجيريا، اتفاقية إنترلاين لربط شبكتي وجهاتهما مما يتيح لضيوف الاتحاد الوصول إلى 20 وجهة في نيجيريا وغرب ووسط أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن ضيوف الاتحاد للطيران من السفر بتذكرة موحدة إلى ما وراء لاغوس وأكرا عبر شبكة إير بيس الواسعة والتي تشمل مدنًا نيجيرية رئيسية مثل أبوجا، وبورت هاركورت، وكانو، وإينوجو، وبنين سيتي، وأويري، وواري، وأسابا، بالإضافة إلى وجهات إقليمية في غرب ووسط أفريقيا، من بينها أبيدجان، وداكار، وبانجول، وفريتاون، ومونروفيا، وكوناكري، وباماكو، ودوالا، وليبرفيل.

تدعم هذه الشراكة التوسع الأفريقي الذي أُعلنت عنه الاتحاد في أبريل الماضي، والذي يشمل رحلة يومية بين أبوظبي ولاغوس.

ومع بدء هذه الرحلات، سيتمكن المسافرون من حجز رحلات عبر أبوظبي ومتابعة رحلاتهم عبر شبكة إير بيس في نيجيريا وغرب أفريقيا.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، إن طموحاتنا في أفريقيا طويلة الأمد، ونيجيريا في صميمها، وتتيح هذه الاتفاقية لضيوفنا الوصول إلى واحدة من أوسع شبكات الطيران المحلية والإقليمية في القارة.

من جهته، قال نويل نغالا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إير بيس: " لطالما سعت إير بيس إلى فتح آفاق جديدة أمام المسافرين من نيجيريا وغرب أفريقيا، ويُعزز تعاوننا مع الاتحاد للطيران هذا الطموح، إذ يُتيح للمسافرين الوصول بسهولة إلى أبوظبي عبر رحلات الاتحاد بمجرد بدء تشغيل الخطوط الجديدة ويُتيح لضيوف الاتحاد أيضا الوصول إلى العديد من الوجهات التي نخدمها في جميع أنحاء المنطقة".