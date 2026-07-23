دبي في 23 يوليو/ وام/ اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع ، تشكيل لجنة التطوير والتحسين ولجنة التدقيق والمخاطر، وذلك عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة مطلع شهر يونيو الماضي.

جاء تشكيل اللجنتين، انطلاقاً من دورهما المحوري في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، وترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأداء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية ويعزز الجاهزية لمواكبة المتغيرات المستقبلية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة باستمرار تطوير منظومة العمل المؤسسي.

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الحوكمة الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستدامة والتميز، مشيراً إلى أن تطوير منظومة عمل مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة يعزز جودة اتخاذ القرار، ويرتقي بكفاءة المتابعة والإشراف على الأولويات الاستراتيجية، بما يرسخ نهجاً مؤسسياً يقوم على الكفاءة والشفافية، ويدعم توجهات الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً.

وأضاف معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية، وتبني أطر حوكمة مرنة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والابتكار، لمواصلة تقديم خدمات صحية مستدامة تتمحور حول الإنسان وتلبي تطلعات المجتمع.

وأكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في ختام الاجتماع مواصلة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز والاستدامة، بما يدعم ريادة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويعزز مكانتها في تقديم خدمات صحية حكومية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.